Palermo, Gds: “Attacco rosa sterile, Brunori e soci in crisi. Tridente di Corini…”

Un reparto offensivo asfittico ed attaccanti con le polveri bagnate. Tra le lacune mostrate dal Palermo di Corini in questo frangente di crisi profonda vi è anche la sterilità della fase offensiva, L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza il rendimento decisamente insufficiente della batteria di interprenti del tridente varato da Corini nel suo 4-3-3, modulo su cui il tecnico ha lavorato insistentemente nel corso di ritiro estivo e vestito tattico della compagine rosanero in quasi tutte le gare ufficiali della stagione in corso. Contro il Catanzaro il tecnico ha proposto uno schieramento alternativo, optando per una sorta di 3-4-2-1 divenuto 3-5-2 nella ripresa con l'ingresso di Henderson al posto di Di Mariano. Il confronto tra i due reparti avanzati è stato nettamente a panaggio dei calabresi, con Iemmello e Biasci protagonisti e goleador di giornata e Vandeputte e Sounas due spine nel fianco della retroguardia di Corini per gran parte del match. Sintonia, fraseggio, movimenti senza palla e automatismi rodati per i giallorossi di Vivarini, caos, evanescenza e recita prevalentemente a soggetto per l'attacco rosanero. Conclusioni verso la porta velleitarie e col contagocce, trend negativo sulla falsa riga delle ultime uscite del Palermo in campionato. Il Passaggio dal più conservativo 3-5-2, marchio di fabbrica della scorsa stagione, al più offensivo 4-3-3 pareva poter preludere ad un implemento dell'indice di pericolosità e dell'efficacia della proposta offensiva di Brunori e compagni. Aspettativa delusa dal riscontro emerso dal rettangolo verde, con un attacco che ha fin qui firmato soltanto dieci reti in totale sui venti gol complessivi realizzati dal Palermo. L'ultimo gol su azione degli attaccanti è di Mancuso addirittura datato 23 ottobre contro lo Spezia, successivamente Brunori ha siglato su calcio di rigore l'inutile rete che ha accorciato le distanze nel ko al Barbera contro il Lecco. Poi il nulla, sia in termini di conclusioni pericolose che di reti. Gli ultimi tre gol firmati dal Palermo sono stati segnati da due centrocampisti, Coulibaly e Stulac contro Brescia e Catanzaro, e da un difensore, Lucioni, nello scialbo pari di Terni. Crollato il rendimento in fase realizzativa di Brunori, quattro gol ( di cui tre nella vittoriosa trasferta di Venezia) per il capitano rosanero. Bottino magro per il numero nove che gioca molto di più da terminale di manovra al servizio della squadra, ma con scarsi benefici fin qui per lo sviluppo delle trame offensive alla luce dei risultati. Brunori cerca di far salire la squadra, stanare i centrali avversari, giocare di sponda ed imbucare per i compagni, su esplicita richiesta di Corini ma ad oggi l'evoluzione nell'interpretazione del ruolo da parte dell'ex Parma e Juventus Under 23, non sta affatto sortendo i frutti sperati. Deludente l'apporto degli attaccanti esterni in fase realizzativa, un gol a testa per Di Francesco ed Insigne, tra i più opachi in questa prima parte di stagione, tre per Mancuso, uno per Soleri. Ancora a quota zero Di Mariano e Valente.