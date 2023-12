Palermo, Gds: “No confronti, testa bassa e lavorare. Uniti verso Parma, medicina…”

Testa bassa e massima concentrazione. Niente confronti o articolate interlocuzione. C'è poco da dire e molto da fare. Il Palermo di Corini è tornato al lavoro ieri, l'atmosfera in seno al gruppo non può certamente essere euforica o serena, in ragione del lungo periodo di crisi e dell'involuzione palese fatta registrare in termini di prestazioni e risultati. Tuttavia c'è la piena consapevolezza che solo col sudore, l'impegno, l'abnegazione e lo spirito di sacrificio si può trovare la via per uscire dal tunnel. Compattezza ed unità di intenti sono in questo frangente capisaldi imprescindibili al fine di covare realisticamente propositi di rivalsa. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come si ponga fortemente l'accento sui concetti di generosità, applicazione ed altruismo, fare squadra è l'unico modo per sopportare il peso di un momento di estrema pressione e difficoltà, trovando le risorse pet generare una scintilla che funga da base per tornare quelli delle prime otto gare stagionali I problemi sono oggettivi e di varia natura, dirigenza, Corini e squadra stanno cercando di costituire un blocco monolitico, al fine di focalizzare la criticità e trovare il modo di risolverle superando l'attuale impasse. Le ultime sette gare hanno prodotto appena cinque punti, l'unico successo risicato contro il Brescia, due pari contro Spezia e Ternana, poi quattro cocenti ko di cui tre al Renzo Barbera. Uno score a dir poco sconfortante, un andazzo a cui bisogna porre sollecito rimedio e trovare le chiavi di volta per imbastire una reazione, tecnica, nervosa e motivazionale. All'orizzonte l'impegno probante contro la capolista del campionato di Serie B, il parma di Pecchia che detiene meritatamente il primato nel torneo cadetto in coabitazione col Venezia di Paolo Vanoli. Test che può apparire proibitivo vista la condizione psicofisica attuale della squadra di Corini, ma al contempo può fornire stimoli di alto lignaggio, in ragione di rango dell'avversario e coefficiente di difficoltà del match. Chissà che proprio nel big match del Tardini, Brunori e compagni non possano piazzare quell'acuto di carattere ed orgoglio utile ad alzare la testa e risalire la china, compiendo un primo step alla ricerca di autostima ed identità smarrite. Dopo la trasferta del Tardini, Palermo atteso da un ciclo di match altrettanto impegnativi: Pisa al Barbera, visita la Como e boxing day casalingo contro la Cremonese di Stroppa. La vittoria è l'unica medicina per rimarginare le profonde ferite dell'ultimo mese e avviarsi verso una pronta guarigione.