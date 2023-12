Palermo, Gds: “Corini non ha formazione tipo. Valzer modulo e uomini, rosa in tilt”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul ricorrente sperimentalismo del Palermo di Corini in termini di modulo tattico e scelta degli interpreti. Tecnico di Bagnolo Mella che ha cambiato molte volte pelle e volto alla sua squadra nel corso della stagione, complici i numerosi infortuni ed i riscontri controversi emersi dal campo sul piano di equilibri collettivi e qualità della prestazione. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, un passaggio veloce al 4-4-2, quindi l'inedito 3-4-3 proposto contro il Catanzaro, poi divenuto 3-5-2 nella ripresa, con Henderson subentrato a Di Mariano dopo l'intervallo. Una frenetica e costante ricerca della cosiddetta quadra, del vestito tattico ideale ad esaltare i pregi e mitigare i difetti della rosa a sua disposizione. Corini non ha lesinato tentativi, fin qui non con risultati pari alle attese ed agli intendimenti dello stesso coach di Bagnolo Mella. Dall'eclettismo alla mancanza di certezze e riferimenti per i calciatori il passo è molto breve. Un modus operandi che ad oggi non ha generato benefici tangibili, facendo anche registrare un'involuzione oggettiva nel rendimento di tutti i reparti. La difesa ha perso l'iniziale solidità, incassando ben nove reti, il centrocampo ha deluso sia in sede di filtro e schermatura sia in fase di impostazione ed apporto alla proposta offensiva, l'attacco si è totalmente inceppato non riuscendo più non solo a gonfiare le reati avversarie ma anche a concludere verso la porta con effettiva pericolosità. Non esiste di fatto la classica formazione tipo nel Palermo di Corini. Soltanto quattro i punti fermi nell'undici titolare: Pigliacelli, Mateju, Lucioni e Brunori. Tutti gli altri elementi sono in concorrenza e perenne rotazione. Solo in una circostanza, trasferta di Ascoli e successivo match interno col Cosenza, Corini ha riproposto la medesima formazione. Poi un valzer perenne, che alla luce delle ultime sette gare ha mandato letteralmente in tilt la squadra rosa. Desplanches, Graves, Nedelcearu, Valente e Soleri, tra i componenti dell'organico meno impiegati, cercano di ritagliarsi uno spazio e mettere in difficoltà l'allenatore durante le sedute di allenamento settimanali. Palermo che si appresta ad affrontare la capolista Parma con diversi interrogativi: con quale modulo ed interpreti i rosanero affronteranno la compagine di Pecchia al Tardini?