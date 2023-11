Albania, tragedia durante Egnatia-Partizani: morto in campo Raphael Dwamena

Il calciatore ghanese dell'Egnatia ha perso la vita nel corso della partita del massimo campionato albanese contro il Partizani. L'attaccante, che tra le altre ha indossato le maglie di Zurigo e Levante, durante il match si è accasciato a terra in seguito ad un malore. Dwamena, privo di sensi, è stato subito portato in ospedale per i primi soccorsi. Nonostante la tempestività del personale medico, per il calciatore non c'è stato nulla da fare. Secondo i media albanesi è la terza volta in carriera che il classe 1995 subisce un malore in campo.