VIDEO Toronto, Lorenzo Insigne litiga con un tifoso: la moglie lo trascina via

Lorenzo Insigne, in tribuna per il match tra Toronto e Cincinnati, ha litigato duramente con un tifoso: guarda il video.

Le immagini mostrano l'ex Napoli insultare e puntare il dito contro un tifoso chiedendogli "rispetto", finché la moglie Jenny non lo trascina via. Il tutto sembra essere nato da delle critiche rivolte proprio ad Insigne. Il Toronto, sconfitto 3-2, dallo giugno ad oggi ha perso ben 14 partite su 15 giocate e nel mirino è finito proprio l'attaccante italiano "colpevole" secondo i tifosi di prove non entusiasmanti e di troppi infortuni.