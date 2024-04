Tragedia in Eccellenza, morto Mattia Giani: un minuto di silenzio su tutti i campi

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per la scomparsa di Mattia Giani. Il calciatore 26enne che ieri aveva accusato un malore durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, in scena allo stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze), è morto questa mattina all'ospedale di Careggi. Il giovane si è accasciato a terra per un arresto cardiaco ed è stato subito soccorso, ma le sue condizioni sono apparse disperate. Una tragedia che lascia sotto choc il calcio toscano, ma non solo. Di seguito, le parole di Gabriele Gravina.