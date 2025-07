Il Palermo ospita il Manchester City al Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy: info e dettagli

Sabato 9 agosto alle ore 21.00 lo stadio “Renzo Barbera ” sarà il teatro di un evento senza precedenti: il Palermo affronterà in amichevole il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy , un appuntamento di prestigio che celebra le origini inglesi del club rosanero e segna un momento fondamentale nel percorso verso i 125 anni dalla fondazione del Palermo, che ricorreranno il prossimo 1° novembre.

Una sfida dal sapore internazionale, che unisce tradizione e futuro. Per la prima volta nella storia, il Palermo incrocerà sul campo una delle squadre più forti e vincenti al mondo, il Manchester City , fresco di partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti e reduce da un’altra stagione ai vertici del calcio mondiale. Una gara dal grande valore tecnico, ma ancor più ricca di significato simbolico, che suggella il legame tra le due città e le due squadre, oggi unite sotto l’egida del City Football Group.

L’evento rappresenterà la prima uscita stagionale al Barbera per il Palermo di Filippo Inzaghi, reduce dal ritiro estivo in Valle d’Aosta. I tifosi rosanero avranno così l’occasione di accogliere la nuova squadra e testare l’alchimia tra giocatori e tecnico in un contesto di altissimo livello, in uno stadio che si annuncia gremito e vestito a festa.