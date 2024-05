GdS: “Gioie e delusioni tra i club del CFG. Favola Girona, Palermo stecca. Troyes…”

Interessante panoramica sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia in merito al rendimento in stagione dei club di proprietà del City Football Group. Gioie e delusioni, tra realtà che hanno superato di gran lunga le aspettative nei rispettivi campionati, chi ha raggiunto gli obiettivi prefissati alla vigilia e chi, invece, ha steccato l'annata con prestazioni e piazzamenti ben al di sotto degli auspici iniziali. Il Manchester City sorride ma non del tutto. Impensabile per i citizens pensare di ripetere il treble trionfale della stagione precedente. Tuttavia è arrivato il quarto titolo consecutivo in Premier League per Guardiola, dopo un duello affasvinante con l'Arsenal, nonostante l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid bruci ancora. Delusione anche in F.A. Cup dove, contro pronostico, ha prevalso il Manchester United in finale. superlativa la stagione del Girona, terzo in Liga e qualificato alla prossima edizione della Champions League. Compagine di Michel che ha addirittura conteso il titolo a Real Madrid e Barcellona per gran parte dell'annata calcistica. Gioia in India per il Mumbai che ha vinto i playoff e conquistato la Super League. Insieme al Palermo, delusione da Troyes ( retrocesso nella terza divisione francese) e Lommel Sk che non ha centrato la promozione in Jupiler League in Belgio cedendo nella finale playoff al Kortrijk, ,ale anche il Melbourne City sconfitto dal Victory nei quarti di finale ,playoff. campionati appena iniziati in Brasile per il Bahia e nella Major League soccer statunitense per il New York FC, idem il Montevideo in Segunda Divison uruguaiana.