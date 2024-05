Palermo, svolta in panchina: Paolo Zanetti il prescelto, accordo ad un passo. Dettagli

Il casting finalizzato ad il profilo ideale a guidare il Palermo edizione 2024-2025 sembra ormai giunto al termine. Scremato l'iniziale novero di autorevoli candidati, con Zanetti, Dionisi, Inzaghi e D'angelo sul taccuino di Riccardo Bigon, advisor e consulente dell'area tecnica della holding inglese, il club di viale del Fante sembra ormai aver compiuto la sua scelta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il tecnico che avrà l'onere e l'onore di condurre la compagine rosanero, in una stagione in cui l'obiettivo palesato è promozione diretta in Serie A, sarà Paolo Zanetti. Nativo di Valdagno, classe 1982, l'ex calciatore di Empoli, Torino e Reggiana ha guidato il Venezia conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2020-2021. Quinto posto e vittoria nei playoff nella doppia finale contro il Cittadella. Ottimismo, empatia e personalità, tatticamente scrupoloso e minuzioso in sede di preparazione e lettura del match. Calcio lineare e tendenzialmente propositivo, rombo come idea di base (4-3-1-2) declinabile all'occorrenza in un 4-3-3 o 4-2-3-1. Panchina d'oro come miglior tecnico della Serie C nel 2017-2018 alla guida del Sudtirol, una brillante salvezza in A con l'Empoli con tre giornate d'anticipo nel campionato 2022-2023. Anche sulla panchina dei lagunari aveva disputato un buon girone d'andata alla prima stagione in massima serie, salvo poi crollare nel girone di ritorno inanellando otto sconfitte consecutive ed incassando l'esonero ad aprile. Zanetti ha iniziato la stagione sulla panchina dell'Empoli, slavo essere sollevato dall'incarico a settembre dopo cinque sconfitte in avvio tra campionato e Coppa Italia. Palermo colpito e convinto dall'entusiasmo contagioso del classe 1982 al cospetto di sposare la causa del club di proprietà del CFG, fluidità sul piano della comunicazione, carisma e personalità spiccate, la propensione ad incidere non solo in termini tecnico-tattici ma soprattutto psicologici e motivazionali sul gruppo. Competenza e background in carriera hanno fatto il resto, stile ed empatia hanno completato il quadro lusinghiero sul suo profilo. Ottimo il feedback nei colloqui interlocutori con Bigon e Gardini, idem durante le call con management e stati generali del CFG. L'entourage di Zanetti è al lavoro per risolvere il contratto che lo lega all'Empoli con scadenza 2025, passaggio burocratico fisiologico e che non sta incontrando intoppi di sorta. Quindi, l'ex coach del Venezia limerà i dettagli sulla base di un'intesa di massima già raggiunta con il Palermo FC: biennale con opzione per una terza stagione che scatterebbe in caso di promozione in Serie A. Salvo clamorosi coli di scena, il Palermo 2024-2025 ripartirà da Paolo Zanetti nel ruolo di condottiero in panchina.