Mirri: “Cessione del club, lavoriamo da 5 mesi. Di Piazza? Spero non sia un problema”

Il patron del Palermo FC, Dario Mirri, ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione agonistica dell'ASD Palermo Femminile, neo promossa in Serie B

"Cessione Palermo? Stiamo lavorando da cinque mesi con Lazard per individuare il soggetto migliore a cui cedere la società. Per fare le cose bene ci vuole del tempo altrimenti si rischia di sbagliare, stiamo facendo di tutto per fare nel miglior modo possibile. Questa è l'unica certezza di cui posso parlare. Querelle con Di Piazza può essere d'intralcio? Spero di no per il Palermo soprattutto. Centro sportivo? Siamo in una fase più avanzata rispetto a qualche settimana fa, l'amministrazione comunale ha definito la conferenza di servizi che il 27 aprile abbiamo richiesto. Adesso serve solo il tempo materiale di predisporre l'atto per il permesso a costruire. Questo è l'atto propedeutico e necessario all'istituto del credito sportivo per poter valutare e deliberare il finanziamento. Sono convinto che quello sia l'elemento cruciale perché quello sia un luogo dove il Palermo possa costruire talenti e valore".