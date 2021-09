Mirri: “Cinzia Valente top per il calcio femminile, le sfide non ci spaventano”

Il patron del Palermo FC, Dario Mirri, ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione agonistica dell'ASD Palermo Femminile, neo promossa in Serie B

"Oggi secondo me Cinzia Valente rappresenta, visto l'impegno profuso per il calcio femminile a Palermo, la nostra eccellenza. Ha costituito una società che oggi è in Serie B. Crowfunding? Le sfide non spaventano Cinzia e neanche me, credo che sia un'iniziativa da sostenere. Chiunque voglia sviluppare sport a Palermo non può prescindere da Cinzia Valente o dal Palermo calcio femminile, secondo me è un tentativo da fare con il risultato che poi si vedrà alla fine".