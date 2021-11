Italia Femminile, Giacinti: “Il pubblico di Palermo sarà la nostra arma in più”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante della Nazionale femminile Valentina Giacinti dal ritiro di Coverciano

Poco più di quarantotto ore e sarà Italia-Svizzera . Nella giornata di oggi, mercoledì 24 novembre, la Nazionale femminile arriverà a Palermo . E venerdì pomeriggio (ore 17.30) al "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023 in Nuova Zelanda ed Australia . Per le azzurre sarà la quarta volta a Palermo . E nei tre precedenti sono arrivati tre successi contro Austria , Portogallo e Bosnia .

"Ricordo la partita di Palermo contro la Bosnia, soprattutto il calore e l’accoglienza dei tifosi che già in quell’occasione ci hanno dato una grande spinta. Per questo torniamo al 'Barbera' molto volentieri. Mi aspetto tanta gente - ha dichiarato l'attaccante Valentina Giacinti dal ritiro di Coverciano -. I tifosi potranno essere la nostra arma in più. Sicuramente sarà una partita fondamentale per il nostro percorso, quella contro la Svizzera. Ma non penso che sarà decisiva perché ci sono ancora tante partite da giocare", ha proseguito.