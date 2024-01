Getafe-Siviglia, le probabili formazioni: Bordalás con Mayoral, Suso dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Coliseum Alfonso Pérez. Alle ore 20:00, fra le mura amiche, il Getafe ospiterà il Siviglia con l'obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale di Copa del Rey. Le due squadre torneranno ad affrontarsi un mese dopo l'ultimo precedente in campionato. In quell'occasione ad avere la meglio fu il Getafe: per Mayoral e compagni una vittoria netta per 0-3 (sul campo del Siviglia), grazie alle reti messe a segno dallo stesso Mayoral, da Mata e Greenwood. Non una stagione fin qui particolarmente brillante per il Siviglia, che neanche cambiando allenatore è riuscito ad invertire la rotta.