Elche-Girona, le probabili formazioni: Michel con Stuani, Garces dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Estadio Manuel Martínez Valero. Alle ore 18:00, fra le mura amiche, l'Elche ospiterà la rivelazione della Liga, ovvero il Girona del City Football Group, nel match valevole per i sedicesimi di finale della Copa del Rey. Non un momento particolarmente brillante per la formazione che gioca in Segunda Division: nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa, infatti, i padroni di casa hanno vinto solamente in due occasioni, contro l'Alcorcon lo scorso 3 dicembre e contro il Linares quattro giorni dopo; due successi seguiti da due sconfitte contro Cartagena e Real Oviedo e dal pareggio a reti bianche dello scorso weekend contro il Mirendes.