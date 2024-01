Celta Vigo-Real Sociedad, probabili formazioni: Benitez con Aspas, Sadiq titolare

Le probabili formazioni del match tra Celta Vigo e Real Sociedad, valido per i quarti di finale di Copa del Rey.

Quasi tutto pronto per Celta Vigo-Real Sociedad. Il match - valido per i quarti di finale di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.30 all'Estadio Balaídos.

A distanza di appena tre giorni dall'ultimo confronto fra le due squadre in campionato questa sera sarà, dunque, di nuovo Celta Vigo-Real Sociedad. Nella ventunesima giornata di Liga la Real Sociedad ha espugnato il campo del Celta per zero a uno grazie al gol di Mendez all'undicesimo minuto di gioco.

Dopo aver superato il Valencia agli ottavi di finale, il Celta Vigo si appresta a giocare davanti al proprio pubblico alla caccia della semifinale della competizione. Nel massimo campionato spagnolo la squadra guidata da Benitez è al sedicesimo posto con un leggero vantaggio (due punti) rispetto alla zona retrocessione. 4-4-2 il modulo che dovrebbe utilizzare l'ex allenatore del Napoli con Aspas e Larsen a comporre la coppia d'attacco.

La Real Sociedad ha, invece, superato l'Osasuna per zero a due agli ottavi di Copa del Rey. Il successo in campionato proprio contro il Celta Vigo ha lanciato la squadra di Alguacil al sesto posto in classifica in zona Conference League. A specchio anche il tecnico spagnolo che farà affidamento sul tandem offensivo formato da Magunacelaya e Sadiq.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH — CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Mingueza, Nunez, Dominguez Caceres, Sanchez De La Pena; Rodriguez, Tapia, Gonzalez, de la Torre; Aspas, Larsen. Allenatore: Rafael Benitez.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zubeldia, Le Normand, Pacheco, Munoz; Aramburu Mejias, Turrientes, Olasagasti, Mendez; Magunacelaya, Sadiq. Allenatore: Imanol Alguacil.

