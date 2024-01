Girona-Vallecano, probabili formazioni: Michel con Stuani in Copa del Rey

Quasi tutto pronto per Girona-Rayo Vallecano . Il match - valido per gli ottavi di finale di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.30 allo stadio Montilivi di Girona.

Il Girona continua a stupire in Liga. La formazione di Michel è in testa al massimo campionato spagnolo con un punto in più rispetto al Real Madrid di Ancelotti (che deve recuperare una partita). Stuani e compagni sono reduci dal pareggio ottenuto in trasferta in casa dell'Almeria per zero a zero. In Copa del Rey il Girona ha vinto ai sedicesimi contro l'Elche dopo aver eliminato Orihuela e San Roque. Michel, salvo sorprese, punterà su un 4-2-3-1 con Tsygankov, Portu e Savio alle spalle di Stuani.