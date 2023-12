City Group, favola Girona: poker e blitz a Barcellona, Michel in vetta alla Liga

Una favola che assume contorni sempre più affascinanti. Il Girona di Michel, club di proprietà del City Football Group, si conferma regina del campionato spagnolo e vola in testa alla Liga, sorpassando il Real Madrid di Ancelotti e mettendo in fila le big del campionato come blancos, Barcellona ed Atlatico Madrid. La compagine biancorossa ha legittimato ulteriormente la sua dimensione di assoluto prestigio, calando un'esaltante poker a domicilio all'Estadio Olimpico di Barcellona proprio al cospetto della più quotata formazione guidata da Xavi. Dovbik, Gutierrez, Valeri e Stuani: queste le firme sulle reti pesantissime che hanno sancito il blitz esterno del Girona sul campo dei blaugrana, intervallate dal momentaneo pari del Barcellona siglato da Lewandowski e dal gol realizzato nel finale da Gundogan per i padroni di casa che è servito solo ad accorciare le distanze. La società catalana fa suo il derby e dà seguito al successo interno del turno precedente contro il Valencia, scavalcando le merengues e staccando di ben sette punti lo stesso Barcellona. Ruolino di marcia impressionante per il club che fa capo alla holding inglese di proprietà araba, consorrella del Palermo FC nella galassia CFG, quarantuno punti totalizzati in sedici partite, frutto di tredici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Il tecnico Michel, visibilmente soddifatto, getta acqua sul fuoco e mantiene il profilo basso: "Matematicamente con 41 direi che siamo salvi. Era il primo obiettivo e lo abbiamo raggiunto prestissimo. Adesso entriamo in un’altra dimensione. Abbiamo sempre dominato tutte le partite, tranne contro il Real Madrid. La squadra risponde in modo incredibile. Possiamo lottare per tutto, anche se è vero che in campionato mantenere questo livello sarà molto complicato. Dobbiamo lottare per andare in Europa. Certamente - chiosa Michel - questa è la mia vittoria più speciale, per lo spirito che abbiamo messo in campo e perché è stata contro il Barça. Sono molto felice, abbiamo trovato un grande avversario ed è stata una partita decisa dai dettagli. Loro sono partiti molto bene, ma noi siamo riusciti a vincere in contropiede”.