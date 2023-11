Palermo, Corriere dello Sport: “Tifosi contestano, CFG conferma Corini. A Girona…”

City Group che fa quadrato attorno al profilo di Eugenio Corini, senza proclami plateali o pubbliche difese d'ufficio ma con i fatti. Perpetrando la linea della stabilità e della continuità nonostante il trend negativo dell'ultimo mese e l'involuzione vistosa della squadra sul piano di gioco e risultati. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce fedelmente la situazione attuale in casa Palermo, con il club rosanero che si trova ad affrontare una crisi trasversale e di non semplice risoluzione. La tifoseria insorge e contesta platealmente l'operato dell'allenatore, auspicando un cambio di guida tecnica che preluda ad un rilancio della squadra. Dal canto suo, il management del CFG comprende delusione e dissenso del pubblico per l'andazzo attuale, non vuole certo confermare Corini per sfidare la volontà popolare ma semplicemente per coerenza rispetto a progetto, modus operandi ed obiettivo prefissato. Un nuovo modo di agire e di pensare, inedito o quasi per il calcio italiano ancor più per una piazza abituata a quindici anni di era Zamparini. Il punto di vista del club si fonda su una valutazione oggettiva dei numeri dopo le prime tredici giornate di campionato: il Palermo è terzo in classifica nonostante il misero score delle ultime cinque partite e viene ritenuto quindi perfettamente in linea con il target delineato da proprietà e dirigenza, L'obiettivo era quello di competere per la promozione in Serie A ed i numeri dicono che ad oggi, classifica alla mano, il Palermo è innegabilmente in corsa per il salto di categoria. Nessun contatto reale con D'Angelo, candidato stimato e già conosciuto nell'articolato casting post dimissioni di Silvio Baldini. Già ieri c'è stata una videocall tra stati generali, dirigenti ed are tecnica al fine di esaminare natura e dimensione delle criticità emerse nell'ultimo mese. Condizione atletica e mentale, infortuni reiterati e tanti altri aspetti emersi nell'ultimo mese horror. Anche nella gestione di una crisi al Girona, la holding inglese di proprietà araba mantenne la medesima linea di condotta. Valutando con raziocinio e lungimiranza nel medio-lungo periodo senza il bisogno di difese pubbliche dell'allenatore di turno, ma con analisi, confronti e correttivi utili a fronteggiare e superare uniti la crisi. Chiaramente lavoro e posizione di Corini restano monitorate con grande attenzione, il tecnico dovrà meritarsi questa ulteriore dote di fiducia incondizionata invertendo il trend già subito dopo la sosta del torneo cadetto.