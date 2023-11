Iachini: “Palermo, verrei di corsa! Al corrente della contestazione a Corini”

Parola a Beppe Iachini . Il Palermo entra in crisi nera con la sconfitta interna - di oggi - contro il Cittadella al Renzo Barbera. L'ex allenatore di Sampdoria , Sassuolo e Fiorentina tra le altre, ha già scritto la storia in rosanero e accetterebbe di buon grado un ritorno nel capoluogo siciliano. Questo e tanto altro nell'intervista rilasciata dal tecnico marchigiano ai microfoni di "Quotidiano di Palermo" . Di seguito, le sue parole:

“Non ho avuto contatti con il Palermo, ma so che girano voci su un mio possibile ritorno. Al momento sono in contatto anche con un paio di club di serie A. Rifletterò un paio di giorni prima di accettare, perché se si dovesse concretizzare l’ipotesi Palermo verrei di corsa. Sono al corrente della contestazione dei tifosi verso Corini, ma non credo che la società decida di mandarlo via”.