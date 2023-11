Crisi Palermo, il futuro di Corini: la posizione del City Group e possibili scenari

Alta tensione e crisi aperta in casa Palermo: si decide il futuro del tecnico Eugenio Corini, ecco la posizione del Club targato City Football Group.

⚽️

Ore caldissime in casa Palermo. L'ennesima prestazione scadente, con tanto di terza sconfitta nelle ultime cinque gare, patita dalla formazione rosanero, ha aperto un'ineluttabile crisi, tecnica e societaria, all'interno del Club di Viale del Fante. Appena cinque punti racimolati dopo l'ultima sosta per la compagine siciliana, quando il calendario pareva offrire un assist più che ghiotto a Brunori e compagni. Quattro degli ultimi cinque match - infatti - il Palermo li ha disputati al Renzo Barbera, conquistando un pari in extremis contro lo Spezia di Alvini, un successo risicato contro il Brescia al culmine di una prestazione mediocre e ben due cocenti ko contro Lecco e Cittadella. Uno score deprimente al quale va aggiunta la sconfitta di Marassi al cospetto della Sampdoria guidata da AndreaPirlo. Un'involuzione evidente in termini di gioco, compattezza e risultati che ha minato fortemente certezze ed equilibri all'interno della rosa a disposizione di Eugenio Corini, mettendo inevitabilmente in discussione anche il futuro del tecnico di Bagnolo Mella sulla panchina rosanero, al netto della fiducia ribadita a più riprese da proprietà e management, della controllante City Football Group.

L'ennesimo scivolone odierno contro il Cittadella di EdoardoGorini ha suggerito una profonda riflessione da parte di dirigenza e stati generali del Club sul da farsi in termini fi gestione tecnica per il proseguo della stagione. La ripresa calcisticamente disarmante, disputata dalla formazione di Corini, contro la squadra veneta, ha suscitato delusione e rabbia in gran parte dei tifosi presente sugli spalti del "Renzo Barbera", che hanno contestato platealmente, la prestazione della squadra e l'operato del tecnico per la prima volta in questa stagione. Situazione estremamente critica sul piano tecnico, psicologico e ambientale, ma al momento - secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione Mediagol.it - l'intendimento della società di Viale del Fante è quello di confermare la fiducia ad EugenioCorini nell'auspicio che la squadra possa ritrovare coesione, smalto e brillantezza, approfittando della sosta del torneo cadetto per gli impegni delle nazionali.

Tuttavia, valutazioni e confronti approfonditi - tra le parti - al fine di comprendere realmente le ragioni di questa crisi, proseguiranno nelle prossime ore e non è da escludere che scenari e posizioni attuali possano anche mutare a stretto giro di posta.

Tra i profili - potenzialmente vagliabili - nel caso in cui si optasse per un cambio di guida tecnica, sono quelli dell'ex tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, già preso in seria considerazione in sede di casting del CFG post dimissioni di Baldini, e quello di BeppeIachini, che nel capoluogo siciliano ha già scritto pagine iindelebili sia nelle vesti di calciatore sia di tecnico. Altro profilo particolarmente stimato, (seppur defilato e sullo sfondo) è quello di Roberto Venturato, che proprio sulla panchina del Cittadella ha scritto una vera e propria favola senza lieto fine, conquistando due finali playoff nel campionato di Serie B, ma sfiorando soltanto la promozione in A.

