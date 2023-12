Barcellona-Girona, probabili formazioni: Xavi, ok Raphinha e Felix. Michel, c’è Couto

Big match suggestivo in Liga tra il Barcellona di Xavi e la rivelazione Girona. Squadra di Michel che può sorpassare il Real Madrid in testa

Sfida d'alta quota in Liga tra il Barbellona di Xavi ed il sorprendente Girona guidato da Michel. In pochi potevano immaginare che l'incrocio tra la compagine blaugrana e la formazione biancorossa potesse addirittura rappresentare uno snodo focale nella corsa alla conquista del titolo. Invece, dopo quindici giornate di Liga, il club di proprietà del City Footnall Group ha stupito tutti, collezionando ben trentotto punti e tallonando da vicino la capolista Real Madrid. Dopo la vittoria interna sul Valencia, nel turno precedente di campionato, il Girona ha la possibilità di sorpassare i blancos e conquistare la vett adella classifica, in virtà del pari ieri nell'anticipo della squadra di Ancelotti sul campo del Betis Siviglia. Barcellona che è attualmente terzo, a quattro punti dalla formazione di Michel, e con un successo potrebbe avvicinare sia la rivelazione del campionato spagnolo che gli storici rivali madrilisti. Un derby catalano affascinante ed equilibrato, tutto da vivere e da gustare, che avrà inizio questa sera alle ore 21 all'Estadio Olimpico di Barcellona.

QUI BARCELLONA - Xavi che vara il tridente offensivo con Raphinha e Felix larghi a supporto del bomber Lewandowski, ma deve fare i conti con le assenze pesanti di Ter Stegen, Gavi e Martinez. Dubbio Marcos Alonso per il tecnico ed ex centrocampista dei blaugrana e della Nazionale spagnola.

QUI GIRONA - Biancorossi che volano sulle ali dell'entusiasmo e vogliono continuare a stupire anche al cospetto del più quotato avversario. Un successo sul Barcellona in trasferta avrebbe un peso specifico inestimabile, non soltanto per il prestigio ed il coefficiente di difficoltà estremo della gara, ma poiché consentirebbe agli uomini di Michel di sorpassare il Real Madrid e volare in testa alla Liga dopo sedici giornate. Girona con il consueto 3-4-3 all'Estadio Olimpico di Barcellona, tridente d'attacco con Dovbyk, Savio e Martin, Couto rileverà Herrera in zona nevralgica, assenti anche Roca e Villa, In dubbio l'impiego di Artero e Borja Garcia.