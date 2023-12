Tottenham-Newcastle, probabili formazioni: Postecoglou con Udogie e Kulusevski

Il Tottenham di Ange Postecoglou affronta il Newcastle nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Premier League. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata di Premier League.

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Tottenham-Newcastle. Il match - valido per la sedicesima giornata di Premier League - è in programma alle ore 17.30 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

La squadra guidata da Ange Postecoglou sta attraversando un momento complicato. Quattro sconfitte e un pareggio contro il Manchester City nelle ultime cinque partite disputate nel massimo campionato inglese. Udogie e compagni occupano la quinta posizione in classifica e vedono vicina la zona Champions League. Sono tre i punti di distacco dal City di Guardiola, quarto, che sarà impegnato oggi sul campo del Luton. 4-2-3-1 per Postecoglou che schiererà con ogni probabilità Johnson, Kulusevski e Gil alle spalle di Son.

Il Newcastle è reduce dalla brutta sconfitta incassata sul campo dell'Everton (3-0 il finale). Joelinton e compagni, settimi in classifica, cercheranno di approfittare del momento negativo del Tottenham per avvicinarsi alla zona Europea. La formazione di Howe affronterà in Champions League il Milan mercoledì 13 dicembre nella partita che deciderà le sorti del Gruppo F. Il tecnico inglese si affiderà al 4-3-3 e in attacco punterà sul trio composto da Almiron, Isak e Gordon.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TOTTENHAM-NEWCASTLE — TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Emerson Royal, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Gil; Son. All. Posecoglou

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Il match sarà trasmesso in diretta su SKY. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport 4K (213).