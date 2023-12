Premier League, West Ham vince il derby col Tottenham. Tonfo Newcastle con l’Everton

Si è chiusa questa quindicesima giornata della Premier League con i posticipi Everton-Newcastle e Tottenham-West Ham, andati in scena rispettivamente alle 20:30 ed alle 21:15. Due risultati a sorpresa concludono questo turno con il clamoroso tris dell'Everton, che prima di questa gara stazionava alla penultima posizione, rifilato al Newcastle, formazione presente nel girone di Champions League del Milan, I Magpies sono scivolati con un netto 3-0 che ha portato anche la firma sul finale di Beto, ex centravanti dell'Udinese. Con questo risultato, i Toffees si staccano dalla zona calda della classifica e salgono al quartultimo posto. Per quanto riguarda l'altro campo, il Tottenham è caduto in casa contro il West Ham in questo derby londinese vinto dagli Hammers in rimonta per 2-1. Gli Spurs erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Romero ma sono stati ribaltati nella ripresa dalle reti di Bowen e Ward-Prowse. La formazione di Moyes sale a quota 24 punti e potrebbe tornare ad insediare la zona europea