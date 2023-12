Roma-Fiorentina, probabili formazioni: Mourinho con Lukaku-Dybala, Beltran titolare

La Roma è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo (1-2) che ha regalato il quarto posto in coabitazione con il Napoli di Mazzarri . Adesso in casa giallorossa la parola d'ordine è continuità e la partita contro la Fiorentina rappresenta un'opportunità per staccare proprio la Viola in classifica. Mourinho , salvo sorprese, farà affidamento sul solito 3-5-2. In avanti coppia d'attacco composta da Lukaku e Dybala .

In settimana la Fiorentina ha conquistato in extremis il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. La formazione di Italiano ha superato il Parma di Pecchia ai calci di rigore dopo essere andata in svantaggio per zero a due nei tempi regolamentari. In campionato Beltran e compagni hanno reagito alla sconfitta contro il Milan battendo la Salernitana per tre a zero. Un solo punto divide la Fiorentina dall'ultimo posto (occupato dalla Roma) valido per accedere alla prossima Champions League. Italiano si affiderà al 4-2-3-1 con Kouame, Bonaventura e Sottil poco dietro rispetto alla posizione occupata da Beltran.