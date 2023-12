Bologna, Thiago Motta: “Spero Mourinho rimanga a Roma. Concentrato sulla stagione”

Il Bologna sta facendo benissimo in campionato. Autentica sorpresa del campionato di Serie A, la formazione rossoblù ha collezionato finora solo due sconfitte ed è la terza migliore difesa del torneo dopo Inter e Juventus. Diversi calciatori si stanno mettendo in mostra tra i quali Zirkzee, Ferguson e Calafiori. Squadra costruita a pennello dal direttore sportivo Giovanni Sartori. Colui che però sta facendo girare alla grande la formazione è il tecnico. Thiago Motta si sta prendendo le dovute soddisfazioni. Il mister ha parlato dalla struttura del CONI a Roma dove ha ricevuto il premio Andrea Fortunato. Tra i temi toccati dal tecnico rossoblù, oltre alle recriminazioni arbitrali in particolare verso il VAR Nasca, anche un possibile futuro sulla panchina della Roma, come a voler raccogliere l'ideale eredità di un suo maestro quale Mourinho. Ecco le dichiarazioni