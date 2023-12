Iachini: “Da Dybala e Belotti a Vazquez, Palermo indimenticabile. Futuro? Aspetto…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore rosanero: "Quando vidi il Mudo mi si illuminarono gli occhi".

"Sono stato bene sia a Parma, sia a Palermo, ma a Palermo ho vissuto prima due anni da giocatore e poi altri tre da allenatore, vincendo col record di punti e di successi fuori e dentro casa". Lo ha ricordato Beppe Iachini, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Diversi i temi trattati dal tecnico ex fra le altre di Parma e Palermo, che si sfideranno domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini": dalla cavalcata trionfale che ha portato alla promozione in Serie A dei rosanero nella stagione 2013/2014, con l'allenatore approdato sulla panchina del Palermo a campionato in corso, al suo futuro.

DA DYBALA A VAZQUEZ -"Sono subentrato compiendo un’inaspettata rimonta fino alla promozione e mettendo in luce diversi giocatori. Poi, altre due stagioni nel massimo campionato. Indimenticabile. Con grandi artisti? Vazquez, Dybala, Belotti e una formazione da sogno ma acerba quella che dominò il torneo cadetto. Ora la 'Joya' e il 'Gallo' sono alla Roma; il 'Mudo' alla Cremonese. Sono contento della carriera che hanno avuto. Erano ragazzini che si affacciavano a campionati importanti, come poi lo sono stati Bernabe, Man e Circati. Dybala aveva 19 anni, Belotti 18. A Parma ho ritrovato Vazquez e ha fatto il suo record di gol (14), uno dei pochi esperti a dare continuità alle prestazioni. Anche un campione come Gigi Buffon ha dovuto spesso dare forfait. Franco è un calciatore fantastico e un grande uomo, mi ha fatto piacere seguire la sua carriera anche perché a Palermo era escluso dall’organico: quando lo vidi mi si illuminarono gli occhi e lo misi subito dentro".

FUTURO -"Ho ricevuto diverse proposte, però non ho ritenuto opportuno dire sì. Sono alla finestra ma intanto mi informo, studio e seguo tutte le partite possibili. Sono stato anche diverso tempo in Inghilterra e, in generale, all’estero ad aggiornarmi. Vorrei un progetto valido su cui puntare. Ho allenato diverso tempo in A ribaltando vari pronostici e guadagnato quattro promozioni, mi piacerebbe quindi aspettare la situazione giusta", ha concluso Iachini.

