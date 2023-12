Iachini: “Parma-Palermo? Ecco che partita mi aspetto. Corini ne verrà fuori”

Le parole del tecnico, doppio ex di turno: "Eugenio sa come affrontare questo periodo oscuro, però la medicina è sempre il risultato".

Mediagol ⚽️

"Parma-Palermo sarà una bellissima partita fra società nate per essere protagoniste, spinte da due piazze da A. Tutto è ancora possibile: il Parma è più avanti, lo dice la classifica, ma il Palermo ha le carte in regola per raccogliere soddisfazioni". Così Beppe Iachini, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Fra i temi trattati dal doppio ex di turno anche la sfida tra Parma e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini", oltre alla scelta da parte del City Group di confermare la fiducia ad Eugenio Corini nonostante i recenti deludenti risultati.

PALERMO E CORINI -"Quando arrivai a Palermo eravamo tredicesimi nonostante si fosse partiti per stare in cima e impazzava la contestazione. Ci siamo messi sotto e abbiamo cucito un vestito idoneo alla squadra puntando su atteggiamento e mentalità: ciò ha riportato 30.000 spettatori fissi allo stadio, una grandissima soddisfazione. Eugenio sa come affrontare questo periodo oscuro, però la medicina nel calcio è sempre il risultato: un toccasana per far felice il pubblico. Non sarà facile col Parma? È la storia che ritorna con una gara straordinaria. Corini è un bravissimo tecnico e studierà la strategia attentamente, valutando pro e contro della sfida. Le squadre si conoscono e si sono già incontrate lo scorso anno".

PARMA -"Al Parma sono ancora affezionato e guardo da vicino tanti ragazzi ora titolari perché hanno esordito e mosso i primi passi con me. Penso a Bernabè, Circati, Benedyczak, Man, Delprato e altri. A Parma sono rimasto sei mesi tra mille difficoltà come i vari infortunati, così ho messo dentro i giovani. Siamo riusciti a valorizzare una compagine che ora è cresciuta ulteriormente e sta facendo un ottimo lavoro. La retrocessione ha fatto in modo che si cambiasse il gruppo originario, creandone uno nuovo composto da qualche atleta esperto e da altri di prospettiva. E quando rivoluzioni tutto i guai sono dietro l’angolo. Turk, il terzo portiere, veniva dalla Primavera e con me ha totalizzato ben dodici presenze. Ma nonostante le problematiche fisiche non siamo mai stati in pericolo e abbiamo ottenuto 49 punti che sono bastati ad entrare nei play-off".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.