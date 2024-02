Athletic Bilbao-Atletico Madrid, probabili formazioni: Griezmann out, c’è Correa

La sfida di Copa del Rey è in programma alle 21:30 al "San Mames": si riparte dall'1-0 dell'andata firmato Berenguer.

Mediagol ⚽️ 29 febbraio 2024 (modifica il 29 febbraio 2024 | 13:46)

E' tutto pronto per la semifinale di ritorno di Copa del Rey. Chi alzerà il trofeo dopo l'eliminazione di Barcellona e Real Madrid? Alle ore 21:30, al "San Mames", l'Atletico Madrid farà visita all'Athletic Bilbao dopo la vittoria per 1-0 ottenuta dall'Athletic in occasione del match d'andata firmata Berenguer. Nell'ultimo weekend di Liga, dopo il ko in Champions League a San Siro contro l'Inter, gli uomini di Simeone non sono andati oltre il 2-2 sul campo dell'Almeria. Mentre i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il Betis, preceduta dal successo casalingo contro il Girona.

Sono cinquantadue i punti conquistati fin qui in campionato dall'Atletico Madrid, che occupa il quarto posto in classifica. Uno score frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, con cinquantadue gol all'attivo e ventotto reti subite. Al quinto posto a quota quarantanove punti, a -3 da Alvaro Morata e compagni, l'Athletic Bilbao. Uno score frutto di quattordici successi, sette pareggi e cinque ko; quarantasei le reti messe a segno in ventisei partite, ventisei i gol incassati in altrettanti incontri.

L'undici basco sta diventando una vera e propria bestia nera per i Colchoneros: nessuno in stagione era riuscito, infatti, a vincere in casa dell'Atletico Madrid, con il Bilbao che già in campionato aveva battuto per 2-0 la squadra del Cholo al "San Mames". Intanto, al cospetto della compagine guidata da Ernesto Valverde, lo stesso Simeone non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Jose Gimenez, Thomas Lemar, Cesar Azpilicueta e Antoine Griezmann. Il tecnico dell'Athletic, invece, dovrà fare a meno di Ander Herrera e Yuri Berchiche. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Agirrezabala; Paredes, Vivian, De Marcos, Lekue; Vesga, De Galarreta, Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams, Guruzeta. Allenatore: Valverde.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, De Paul, Sául/Barrios, Lino; Morata, Correa. Allenatore: Simeone.

DOVE VEDERE ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID IN TV — La sfida di Copa del Rey sarà trasmessa in tv in chiaro, quindi gratuitamente, sul canale Antella 3 del digitale terrestre ed in streaming su Youtube sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.