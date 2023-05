Real Madrid-Osasuna, probabili formazioni: Ancelotti sfida Arrasate

Real Madrid-Osasuna , finale di Coppa del Re, si giocherà sabato 6 maggio 2023 all'Estadio de la Cartuja di Siviglia con calcio d'inizio alle ore 22.00. Una sfida che mette difronte due squadre che appartengono a due mondi diametralmente diversi. Da una parte c’è il Real Madrid che, da quando è tornato Ancelotti, hanno collezionato i trofei di Liga, Supercopa, Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Dall’altra parte c’è l’Osasuna arrivata in finale al culmine di un brillante percorso sotto la guida di Arrasate.

L' Osasuna che in semifinale ha buttato fuori l’Athletic Bilbao, non ha intenzione di perdere. Raggiunta la salvezza, la squadra guidata da Arrasate, punta a vincere un trofeo storico che aprirebbe inoltre le porte ad una qualificazione europea per la prossima stagione.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

La partita Real Madrid-Osasuna, in programma sabato alle 22:00 e valida per la finale della Coppa del Re, verrà trasmessa da TeleLombardia, emittente locale che ha acquisito i diritti per le semifinali e la finale della seconda competizione nazionale spagnola per ordine d’importanza. Il match sarà visibile in diretta streaming su Youtube.