Liverpool-Brentford, le probabili formazioni: Klopp e Nunez sfidano Frank e Toney

Liverpool-Brentford inizierà a partire dalle ore 18.30 nella splendida cornice di Anfield. Si gioca tantissimo la compagine di Klopp al cospetto di quella di Frank, sempre più sicura della salvezza in Premier League

Quasi tutto pronto per Liverpool-Brentford. Il match - valido per la 35a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 18.30 nella suggestiva cornice di 'Anfield'.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL Il Liverpool non sta vivendo la sua migliore annata dell'era targata Jurgen Klopp, ma è comunque ancora in corsa per un posto tra le prime quattro della Premier League, che garantirebbe ai 'Reds' l'accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Attualmente la storica compagine inglese è piazzata al quinto posto a quota 59 punti, a meno quattro lunghezze dal Manchester United quarto in graduatoria.

L'anno difficile di Salah e compagni è comprensibile: dopo anni passati a ritmi incredibili, culminati con la stagione dell'anno scorso, nella quale il Liverpool è arrivato in fondo in tutte le competizioni ad eliminazione diretta. Vincendo FA Cup e Carabao Cup, arrendendosi solo al cospetto del Real Madrid nella finale di Saint-Denis. Dunque, per quanto concerne l'attuale stagione agonistica: proporre lo stesso livello di calcio fatto di alta intensità risulta davvero complicato. Sarà comunque compito della dirigenza 'Reds' garantire al tecnico tedesco una rosa più fresca e decisamente più lunga per la prossima stagione, a meno di clamorosi ed inattesi cambi di panchina.

In vista del match contro il Brentford, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico ex Borussia Dortmund. Davanti ad Alisson, Konaté e van Dijk comporranno il tandem di centrali difensivi; Alexander-Arnold e Robertson esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Fabinho nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Elliott e Jones. Salah e Gakpo larghi formeranno il tridente con Núñez terminale offensivo.

COME ARRIVA IL BRENTFORD — La formazione di Thomas Frank è decima in classifica a quota 50 punti, a 4 lunghezze di distacco dal Tottenham settimo. Inoltre la squadra biancorossa ha il settimo attacco del torneo con ben 52 gol segnati, e la nona miglior difesa con 44 centri concessi agli avversari. Dati che specificano una certa efficacia in entrambe le fasi di gioco da parte della squadra del tecnico danese. Nonostante ciò, il Brentford è comunque una compagine abbastanza rinunciataria nel suo modo di giocare ed interpretare le gare. Stile che gli ha comunque permesso di essere in linea con i suoi obiettivi stagionali, quelli del mantenimento della categoria. Un cammino positivo sul piano squisitamente numerico, quello in campionato, che ha visto i Bees perdere in otto occasioni, pareggiare quattordici volte e vincere per le restanti dieci sfide.

In vista del match contro il Liverpool, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Frank. Davanti a Raya, Pinnock e Mee comporranno il tandem di centrali difensivi; Hickey e Henry esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Janelt nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Dasilva e Jensen. Mbeumo e Schade larghi formeranno il tridente con Toney terminale offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI — Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; C. Jones, Fabinho, Elliott; Salah, Núñez, Gakpo. Manager: Klopp

Brentford (4-3-3): Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Schade. Manager: Frank