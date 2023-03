Real Madrid-Barcellona, Xavi senza Lewandowski: le probabili formazioni

Alle 21 in scena il Clasico valido per l'andata delle semifinali di Copa del Rey

Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", andrà in scena il primo atto della gara che assegnerà il pass per la finalissima della Copa del Rey 2022/23. A sfidarsi Real Madrid e Barcellona, con il match di ritorno in programma il prossimo 5 aprile. In mezzo, il 19 marzo 2022, le due compagini si affronteranno anche in campionato al "Camp Nou".

Non un momento particolarmente positivo per i Blaugrana: prima la sconfitta contro il Manchester United e l'eliminazione dall'Europa League, poi un altro ko in campionato contro l'Almeria che ha interrotto una striscia di tredici risultati utili di fila (dodici vittorie) che durava dal 16 ottobre. Match durante il quale Xavi ha perso per un infortunio al ginocchio anche Robert Lewandowski. Ciò nonostante, il Barcellona resta in vetta alla classifica di Liga a quota cinquantanove punti, sette in più rispetto ai Blancos. Frutto di diciannove vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Il Real Madrid, invece, è reduce da due successi ed un pareggio nelle ultime tre partite di Liga. In Champions League, inoltre, ha di recente battuto il Liverpool ad Anfield per 5-2 nella sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale. Sono cinquantadue i punti conquistati fin qui in campionato da Karim Benzema e compagni, alla luce di sedici vittorie, quattro pareggi e tre ko. L'unico precedente stagionale al "Bernabeu" risale allo scorso 16 ottobre, quando gli uomini di Carlo Ancelotti hanno battuto il Barça per 3-1. Per la semifinale di Copa del Rey, Xaxi dovrà rinunciare a diversi calciatori: oltre a Lewandowski, salteranno la gara anche Dembelé e Pedri.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Raphinha, Ferran Torres, Gavi. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID-BARCELLONA IN TV — La gara d'andata delle semifinali di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona sarà visibile su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre). La gara sarà trasmessa anche in streaming sul sito ufficiale di Telelombardia. Ma non solo; il match, infatti, verrà trasmesso su Tele One. L'emittente siciliana trasmetterà le semifinali e la finale del torneo in quanto facente parte di un network che ha acquisito i diritti delle cinque gare.