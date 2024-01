Athletic Bilbao-Barcellona, probabili formazioni: c’è Villalibre, Xavi con Felix

La sfida valevole per i quarti di Copa del Rey è in programma alle ore 21:00 al San Mames: chi vince vola in semifinale.

E' tutto pronto per la super sfida in programma questa sera al San Mames. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Athletic Bilbao ospiterà il Barcellona nel match valevole per i quarti di Copa del Rey. Chi vince vola direttamente in semifinale. La sconfitta di misura in Liga rimediata dai padroni di casa sul campo del Valencia ha interrotto una striscia di quattordici risultati utili consecutivi da parte dei baschi. Mentre i blaugrana sono reduci dalla vittoria in campionato ottenuta per 4-2 in casa del Betis. E anche precedenti sorridono al Barcellona, con l'Athletic che ha rimediato otto ko e solo tre pareggi nelle ultime undici sfide.