Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni: Rudiger ok, Xavi con Kessié e Gavi

Alle 21:00, al Camp Nou, la gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey

Mediagol ⚽️

E’ tutto pronto per la gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey. Alle ore 21:00, al Camp Nou, il Barcellona affronterà il Real Madrid dopo la vittoria conquistata in occasione del match d’andata, dove a decidere la gara andata in scena al “Santiago Bernabeu” fu una autorete di Eder Militao.

I Blancos, dunque, dovranno provare a ribaltare il risultato sfavorevole dello scorso 2 marzo. Un compito tutt’altro che semplice per Benzema e compagni, che occupano attualmente il secondo posto della classifica di Liga, a -12 dalla prima della classe: il Barcellona con 68 punti. Per quanto riguarda gli ultimi precedenti, ad avere la meglio in tre occasioni è stato proprio il Barça sia in campionato, sia in finale di Supercoppa di Spagna. L’unico successo per 3-1 del Real Madrid risale allo scorso ottobre, ottenuto fra le mura amiche del “Bernabeu” grazie ai gol dello stesso Benzema, di Valverde e di Rodrygo dal dischetto.

Al cospetto della squadra allenata da Carlo Ancelotti, Xavi dovrà tener conto di tre assenze pesanti. Salteranno il match, infatti, gli infortunati Christensen, Pedri e Dembelé. Al loro posto dovrebbero giocare Kessié, Koundé e Gavi. Mentre restano da valutare le condizioni di De Jong. Il tecnico italiano, invece, dovrà rinunciare ancora a Mendy, ma potrebbe recuperare Rudiger al centro della difesa. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Araujo, Koundé, Alonso, Balde; Sergi Roberto, Busquets; Raphinha, Kessié, Gavi; Lewandowski. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

IL CLASICO IN TV — Barcellona-Real Madrid sarà visibile in diretta tv e in streaming in modo totalmente gratuito, in esclusiva su TeleLombardia e sulle seguenti emittenti locali: VideoGruppo, Tele NordEst, VideoBolzano33, E' TV, Rete 7, Italia 7, GOLD TV, Televomero, Teledue, Video Calabria e su TeleOne.