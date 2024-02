Atletico Madrid-Athletic Bilbao, probabili formazioni: c’è Depay, Guruzeta dal 1′

La semifinale di andata è in programma alle ore 21:30 al "Metropolitano"; il ritorno andrà in scena il prossimo 29 febbraio.

E' tutto pronto per la seconda semifinale di Copa del Rey. Chi alzerà il trofeo dopo l'eliminazione di Barcellona e Real Madrid? Alle ore 21:30, allo stadio "Metropolitano", l'Atletico Madrid ospiterà l'Athletic Bilbao in occasione della semifinale d'andata. Nell'ultimo weekend di Liga, i padroni di casa hanno strappato un pari in extremis nel derby con il Real, mentre il Bilbao ha battutoil Maiorca per 4-0 grazie alla doppietta di Yuri Berchiche e alle reti di Gorka Guruzeta e Iker Muniain.