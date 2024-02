Maiorca-Real Sociedad, probabili formazioni: Prats titolare, Oyarzabal dal 1′

La prima semifinale di Copa del Rey mette di fronte Maiorca e Real Sociedad, domani alle 21.30 l'Atletico Madrid affronta l'Athletic Bilbao.

Quasi tutto pronto per Maiorca-Real Sociedad. Il match - valido per la prima semifinale d'andata di Copa del Rey - è in programma alle ore 21.00 allo stadio de Son Moix.

Dopo aver conquistato la semifinale di Coppa battendo il Girona per tre a due, il Maiorca ha incassato due ko consecutivi in campionato contro Betis e Athletic Bilbao. La formazione di Aguirre occupa la diciassettesima posizione in classifica con un leggero vantaggio di tre punti rispetto alla zona retrocessione. L'opportunità di conquistare l'accesso alla finale di Copa del Rey rappresenta un modo per riscattare una stagione fin qui complicata per Rodríguez e compagni. Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di riferimento scelto da Aguirre che in avanti farà affidamento su Prats e Larin.

La Real Sociedad è reduce da due pareggi consecutivi in campionato contro Vallecano e Girona. La squadra di Aguacil ha conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa a seguito della vittoria ottenuta contro il Celta Vigo. Salvo sorprese la formazione basca scenderà in campo con un 4-3-3 con Barrenetxea, Oyarzabal e Silva a comporre il trio offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH — MAIORCA (5-3-2): Greif; González, Valjent, Raillo, Copete, Costa; A. Sánchez, Mascarell, D. Rodríguez; Prats, Larin.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Galán; Méndez, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Oyarzabal, A. Silva.

IL TABELLONE DELLA COPA DEL REY — Maiorca-Real Sociedad (andata 06/02/2024; ritorno 27/02/2024)

Atletico Madrid-Athletic Bilbao (andata 07/02/2024; ritorno 28/02/2024)

DOVE VEDERE IL MATCH — Maiorca-Real Sociedad, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma martedì alle 21:00. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

