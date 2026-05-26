La rivoluzione in casa Milan è ufficialmente cominciata. Il comunicato della dirigenza rossonera ha confermato gli addii di Furlani, Moncada, Tare e Massimiliano Allegri, e il cast per il nuovo allenatore è cominciato subito. Dopo alcune voci riguardo Antonio Conte, che ha annunciato l'addio al Napoli, prende forma l'idea di una "quota basca".

Il nome scelto da Ibrahimovic e Cardinale sembra essere Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth dopo l'ennesima stagione di altissimo livello. Per la prima volta le Cherries giocheranno in Europa, ma lo faranno senza il loro condottiero, che ha scelto di lasciare il club dopo tre anni - conclusi sempre in crescendo. Iraola è uno dei profili emergenti più altisonanti del panorama calcistico europeo, e il Milan tenta il colpo estero per rilanciare una squadra che non è riuscita a centrare l'obiettivo della Champions League.

Le ultime

Sono già avvenuti i primi incontri tra le parti, e nuovi meeting sono previsti nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Al momento Iraola è il nome più caldo per la panchina del Milan, ma tutto è ancora da definire. E se nel futuro del tecnico basco ci sia - ancora - il rossonero?