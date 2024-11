Calcio, dove vedere le partite del sabato: Serie A, Serie B e calcio internazionale

Dove vedere le migliori partite di questo sabato, sia sia italiane che internazionali.

⚽️ Mediagol 2 novembre - 07:30

Al via la 11ª giornata di Serie A e la 12ª di Serie BKT della stagione 2024-2025. Dopo un turno infrasettimanale con poche emozioni, tornano finalmente i principali campionati italiani. Ecco dove vedere le partite di Sabato 2 Ottobre.

SERIE A — Bologna-Lecce delle 15:00: i rossoblù vogliono trovare la seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti conquistati a Cagliari. Anche i pugliesi sono in cerca della seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo contro il Verona. Il match del "Dall'Ara" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano standard o superiore.

Udinese-Juventus delle 18:00: Gli uomini di Thiago Motta vogliono tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio contro il Parma. I friulani, invece, vengono da una sconfitta contro il Venezia e proveranno a strappare punti per continuare il sogno europa. La partita del "Friuli" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano standard o superiore.

Monza-Milan dele 20:45: Derby lombardo per i rossoneri che dovranno conquistare i tre punti dopo la sconfitta pesante contro il Napoli. I biancorossi invece, vorranno ribaltare la classifica dopo aver perso contro l'Atalanta. La gara del "U-Power Stadium" sarà visibile sia su Dazn, con piano Goal pass o superiore, sia su Sky Sport/Now.

SERIE B — Bari-Reggiana delle 15:00: I biancorossi vengono da ben cinque partite di fila pareggiate e vorranno invertire il trend. La Reggiana arriva da due pesanti sconfitte contro Palermo e Cosenza e vorrà ottenere punti importanti in chiave salvezza. La sfida del "San Nicola" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano Goal Pass o superiore.

Carrarese-Juve Stabia delle 15:00: I carrarini vengono da ben cinque risultati utili consecutivi e vorranno continuare a fare punti. La Juve Stabia è la sorpresa del campionato fino ad adesso, certificato dal sesto posto in classifica. La gara dello "Stadio dei Marmi" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano Goal Pass o superiore.

Spezia-Modena delle 15:00: I bianconeri vengono da due pareggi deludenti contro Bari e Brescia e vorranno invertire il trend. Il Modena vive una stagione complicata ma nell'ultima gara contro la Cremonese ha conquistato un ottimo punto. La gara del "Picco" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano Goal Pass o superiore.

CALCIO INTERNAZIONALE — Newcastle-Arsenal delle 13:30: I gunners vogliono riallacciare City e Liverpool nella corsa per il titolo della Premier League trovando una vittoria che manca da due gare. Mentre i Mìmagpies vengono da una gran vittoria in coppa di lega contro il Chelsea. La gara del "St. James' Park" sarà visibile su Sky Sport e Now

Liverpool-Brighton delle 16:00: I reds si vogliono riprendere la vetta del campionato dopo il recente sorpasso del City nell'ultimo turno. I seagulls, invece, vogliono continuare a sognare l'europa trovandosi attualmente in sesta posizione. La gara dell' "Anfield Road" sarà visibile su Sky Sport e Now.

Ajax-PSV delle 18:00: In Olanda va in scena il "De Topper", uno dei match più sentiti del paese. A rendere ancora più infuocata la sfida è la lotta per il titolo dell'Eredivisie con i lancieri che distano 8 punti dalla squadra di Eindhoven. La gara della "Johann Cruyff Arena" sarà visibile su Como Tv.

Borussia Dormund-Lipsia delle 18:30: Tanta azione in Germania con il big match tra Dortmund e Lipsia. I gialloneri vengono da un periodo altalenante e si trovano molto indietro in campionato, posizionati solamente all'ottavo posto. Mentre la squadra della Red Bull si trova prima a pari punti con il Bayern Monaco, e spera in una impresa per continuare il sogno meisterschale.