Tottenham-Manchester City, probabili formazioni: Guardiola vuole sorpassare l’Arsenal

Il Tottenham cercherà la vittoria di certo non per fare un favore ai cugini dell'Arsenal, bensì per ambire fino alla fine ad un piazzamento in zona Champions League, complicato ma non irrealizzabile con l'Aston Villa attualmente quarto e distante cinque punti ma che in caso di vittoria contro il City sarebbe lontano solamente di due lunghezze a parità di gare giocate. La tifoseria degli Spurs è alquanto divisa per quanto riguarda questo match, poiché se è vero che la formazione di Postecoglu potrebbe ancora ambire alla Champions, una buona fetta dei supporters londinesi preferirebbe veder uscire sconfitta la propria squadra pur di far sgretolare il sogno scudetto ai rivali dell'Arsenal. Si potrebbe ricreare dunque un clima molto simile a quello di un famoso Lazio-Inter della stagione 2009/2010 in cui una buona porzione di tifosi biancocelesti gioiva ai gol nerazzurri (memorabile lo striscione che recitava "oh, noo!") che allontanavano la Roma dalla prima posizione in Serie A. Passando al calcio giocato, il Tottenham ha alcune scelte limitate specialmente in avanti, viste le assenze di Richarlison e Timo Werner, con le chiavi dell'attacco affidate al coreano Son, che sarà supportato da Johnson, Maddison, e l'ex juventino Kulusevski. A difendere i pali ci sarà come sempre l'italiano Vicario. Non un periodo di forma straordinario da parte degli Spurs che hanno incanalato una serie di quattro sconfitte consecutive, interrotte solamente nell'ultimo impegno contro il Burnley, con una vittoria per 2-1 che ha condannato alla retrocessione la formazione di Kompany.