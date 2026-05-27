Kasper Schmeichel, il portiere figlio d'arte, protagonista nel Leicester City dei miracoli vincente della Premier League nel 2016, ha annunciato nella mattinata odierna il ritiro dal calcio giocato. Attualmente al Celtic, in Scozia, ha dichiarato del suo ritiro a una televisione danese, TV2 : "Quando il mio contratto con il Celtic scadrà a giugno, porrò fine alla mia carriera calcistica professionistica. Questa decisione è stata presa dopo aver consultato diversi chirurghi, specialisti della spalla, che mi hanno spiegato che non avrei dovuto contare sulla possibilità di tornare a giocare ai massimi livelli. Non è divertente, non è affatto così che avrei voluto che finisse la mia carriera. Ma d'altra parte, tutto ha una fine".

Il portiere, dunque, lascia il calcio giocato con in bacheca una Premier League e una FA CUP. Lasciate le foxes, ha avuto breve esperienze all'Aderlecht e al Nizza. Una carriera rispettosa, di qualità alta, ma non ai livelli del padre, Peter Schmeichel, leggendario portiere del Manchester United, vincitore di Champions League e altri trofei prestigiosi.