Continua il periodo di rinnovamento per le big di Serie A. Oltre il valzer delle panchine, che sta colpendo Napoli e Milan in particolare, si sta iniziando a delineare la strategia di mercato per l'anno prossimo. In tal senso, la Juventus è intenzionata a trattenere i migliori della scorsa stagione. Tra questi, il calciatore con cui si parla di rinnovo al momento è Piere Kalulu.

POSSIBILE RINNOVO, MA INTERESSE DALL'INGHILTERRA

Il francese è arrivato dal Milan nel 2024, in prestito, per poi essere riscattato grazie a prestazioni convincenti. Dopo un'altra stagione da assoluto protagonista, con anche due reti e sette assist in tutte le competizioni, l'intenzione della Juventus sarebbe quella di rinnovare il suo contratto, allungandolo di un anno - in scadenza al momento nel 2029 - e aumentando l'ingaggio in maniera massiccia, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.

Il difensore è però seguito da due big del campionato inglese: Manchester United e Tottenham. I Red Devils sono tornati in Champions League dopo anni di sofferenza calcistica, grazie a un ottimo campionato vissuto in crescendo. Totalmente contraria la situazione per gli Spurs che hanno scampato la retrocessione solo all'ultima giornata, ai danni del West Ham. I due club sarebbero quindi interessati al 25enne per rinforzare il loro pacchetto difensivo. La Juve proverà certamente a chiudere le porte, ma la situazione è in evoluzione. La valutazione dei bianconeri va dai 35 ai 40 milioni di euro.

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