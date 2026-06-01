Il difensore sta trattando il rinnovo, ma ha attirato gli interessi della Premier League.
Continua il periodo di rinnovamento per le big di Serie A. Oltre il valzer delle panchine, che sta colpendo Napoli e Milan in particolare, si sta iniziando a delineare la strategia di mercato per l'anno prossimo. In tal senso, la Juventus è intenzionata a trattenere i migliori della scorsa stagione. Tra questi, il calciatore con cui si parla di rinnovo al momento è Piere Kalulu.
POSSIBILE RINNOVO, MA INTERESSE DALL'INGHILTERRA
Il francese è arrivato dal Milan nel 2024, in prestito, per poi essere riscattato grazie a prestazioni convincenti. Dopo un'altra stagione da assoluto protagonista, con anche due reti e sette assist in tutte le competizioni, l'intenzione della Juventus sarebbe quella di rinnovare il suo contratto, allungandolo di un anno - in scadenza al momento nel 2029 - e aumentando l'ingaggio in maniera massiccia, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.
Il difensore è però seguito da due big del campionato inglese: Manchester United e Tottenham. I Red Devils sono tornati in Champions League dopo anni di sofferenza calcistica, grazie a un ottimo campionato vissuto in crescendo. Totalmente contraria la situazione per gli Spurs che hanno scampato la retrocessione solo all'ultima giornata, ai danni del West Ham. I due club sarebbero quindi interessati al 25enne per rinforzare il loro pacchetto difensivo. La Juve proverà certamente a chiudere le porte, ma la situazione è in evoluzione. La valutazione dei bianconeri va dai 35 ai 40 milioni di euro.
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