Continua il momento di restaurazione delle big italiane. Tra il valzer allenatori e i primi movimenti di mercato, sono in corso i primi movimenti per la prossima stagione. Chi si sta muovendo di più per quanto riguarda la rosa è la Juventus.

LE MANOVRE DEI BIANCONERI

I bianconeri, svincolati dal compito di trovare un nuovo tecnico - con Spalletti confermato - si apprestano a sondare il terreno per le prime operazioni di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono tre i settori in cui al momento la Juventus sta concentrando le forze: la porta, la trequarti e l'attacco. Per quanto riguarda la porta, Di Gregorio non ha convinto e si sta cercando un numero uno di esperienza e personalità, come richiesto dal tecnico. I nomi sul tavolo al momento sono "Dibu" Martinez e Vicario - entrambi in Premier. Per quanto riguarda la trequarti il nome prinicpe è Brahim Diaz. Il numero 21 del Real Madrid non ha trovato molto spazio da titolare, nonostante una buona stagione, e potrebbe cambiare squadra. Si aspetterà un confronto tra il calciatore e Mourinho, prima di qualsiasi decisione. E infine, il capitolo punta: ci sarà un'ultimissima offerta di rinnovo a Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza tra un mese. Se non dovesse andare bene, la punta serba potrebbe diventare un'occasione a zero per il mercato. Intanto, sono stati riattivati i contatti per Kolo Muani, reduce da una stagione non positiva al Tottenham. Il francese ha già vestito la maglia bianconeri per sei mesi, nella stagione 2024/25, siglando dieci reti in tutte le competizioni.

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