Manchester City: verso un primo verdetto nella battaglia legale

La battaglia legale tra il Manchester City e la Premier League sulle presunte 115 violazioni del Fair Play Finanziario continua a far discutere. Secondo quanto riportato dal "The Times", due settimane fa si è svolta una prima udienza privata incentrata sulle "Associated Party Transaction", un insieme di regole introdotte nel dicembre 2021 dalla Premier League per impedire ai club di gonfiare gli accordi commerciali con aziende legate ai loro proprietari. Il City ha contestato la legittimità di queste regole, sostenendo che violino il Competition Act del 1998.

LA MOSSA DELLA PREMIER - La Premier League, per far rispettare queste normative, ha creato un database in cui i club sono tenuti a inviare tutti i contratti commerciali per convalidare il valore degli accordi. Tuttavia, l'attenzione si è concentrata su un aspetto controverso: il database avrebbe consentito ai club di accedere ai dettagli privati degli accordi commerciali delle loro concorrenti. Questo ha portato all'annullamento di una votazione tra i club, anche se non sono state chiarite le ragioni ufficiali.