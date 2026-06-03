Sirene spagnole per Riccardo Calafiori. Il giocatore italiano, laureatosi campione d'Inghilterra con l'Arsenal, è finito nel mirino del Real Madrid, che si conferma attivissimo sul mercato già in queste prime fasi. Secondo Nicolò Schira, sono stati avviati i primi contatti per verificare la fattibilità dell'operazione.

Ai Blancos con Mou?

Calafiori al Real Madrid ritroverebbe Josè Mourinho. I due hanno già lavorato insieme, ai tempi della Roma, e il portoghese gradirebbe particolarmente l'acquisto del giocatore dell'Arsenal, prezioso per la sua duttilità e la sua abilità con il pallone tra i piedi. Mou, salvo clamorosi ribaltamenti, sarà alla guida dei Blancos la prossima stagione, e dovrà ricostruire sulle rovine di una squadra che si è sgretolata nel duello contro il Barcellona - e non solo. Il Real riparte dall'esperienza e dal carisma del portoghese, ma senza una bandiera come Carvajal e un elemento cardine dello spogliatoio come Alaba. Per questo motivo, l'acquisto di Calafiori potrebbe rinforzare la difesa, pronta ad accogliere altre pedine di assoluto livello.

Trattativa complicata

Al momento non risulta nessuna offerta ufficiale, ma la sensazione è che l'Arsenal voglia trattenere a ogni costo il giocatore. Calafiori è un beniamino della tifoseria dei Gunners, ed è molto apprezzato anche dal suo allenatore, Mikel Arteta. Lo spagnolo lo ha impiegato con regolarità nel ruolo di terzino sinistro, anche se a volte lo ha dovuto sacrificare per modificare il proprio assetto difensivo con Hincapie, più "difensore", fondamentale per mantenere compatto il muro eretto dai Gunners. Calafiori ha concluso la stagione con 36 presenze, in tutte le competizioni, con 1 gol e 3 assist.

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