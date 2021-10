Estero, nuova avventura per Schelotto: l’ex Palermo sulla panchina di una nazionale

L'ex tecnico di Palermo e Los Angeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, ha deciso di accettare l'offerta

Doppio impegno horror quello vissuto dal Paraguay che nelle due gare di qualificazione al prossimo Mondiale ha rimediato due sconfitte subendo ben sei reti e realizzandone zero. La Selección ha ceduto per 2-0 al Cile e addirittura per 4-0 alla modesta Bolivia, in quella partita protagonista negativo Sanabria che ha calciato alle stelle un calcio di rigore. Il Paraguay, adesso, si ritrova fermo a quota 12 punti a 4 di distanza dal quinto posto utile per lo spareggio contro una nazionale oceanica. La Federazione a causa del momento più che negativo, ha deciso di affidare la squadra all'esperienza di Guillermo Barros Schelotto che è subentrato all'esonerato Eduardo Berizzo. L'ex tecnico di Palermo, Boca Juniors e Los Angeles Galaxy ha firmato un contratto fino al 2024 nella speranza di poter conquistare un pass per Qatar 2022 e preparare al meglio la prossima Copa America.