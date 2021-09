Argentina, Messi: “Una parte dei media ci ha trattato come falliti”

Lionel Messi si schiera contro i media argentini, accusandoli di aver criticato aspramente l'Albiceleste, salvo poi esaltare la squadra e salire sul carro dei vincitori dopo la vittoria della recente Copa America

Lionel Messi, fuoriclasse argentino in forza al Paris Saint-Germain, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "Espn Argentina", accusa i media locali di aver criticato la squadra prima e durante la Copa America disputata in estate, salvo poi esaltare il gruppo solamente nella fase finale, terminata con la vittoria dell'Albicelesteper 1-0 contro il Brasile, grazie al gol di Angel Di Maria. Queste le parole del calciatore ex Barcellona, riportate da Sky Sport: "L'avevo sognato così tanto che non capivo bene cosa stesse succedendo. È stato un momento spettacolare, ora quando vedo le foto mi diverto ancora di più perché in quegli attimi ero totalmente perso, paralizzato. Una parte dei media ci ha trattato come falliti, dicevano che non sentivamo la maglia e che non dovevamo più giocare con la Seleccion. Ma è difficile vincere un Mondiale o la Copa America. Ora non dobbiamo sentirci i migliori del mondo: bisogna ricominciare con umiltà e lavoro, dando sempre il massimo. Non siamo né i peggiori quando perdiamo né i migliori quando vinciamo. L'importante è essere soddisfatti di aver dato tutto".