Barcellona, svolta Messi: Leo vicino al rinnovo con il club di Laporta. I dettagli

Prove di rinnovo fra Lionel Messi e il Barcellona, con l'argentino disposto a trattare con il club blaugrana. Tiene banco la questione dell'ingaggio, aspetto su cui i legali del club di Laporta stanno lavorando insieme all'entourage del calciatore.

Prove di accordo fra Lionel Messi e il Barcellona dopo il mancato rinnovo del contratto scaduto 30 giugno'2021. Secondo quanto riporta "Sport", il fuoriclasse argentino avrebbe accettato di ridurre il suo ingaggio di almeno il 50%, per permettere al club blaugrana, nell'ultimo periodo condizionato da una pesante situazione debitoria, di rientrare nei parametri imposti dalla Liga.

Non c'è ancora l'ufficialità fra le parti ma la trattativa è ormai in stato avanzato, con i legali del club del patron Laporta a lavoro per definire gli ultimi dettagli. L'annuncio formale dovrebbe arrivare entro fine luglio, così riporta il quotidiano spagnolo.

Fresco vincitore della Copa America con l'Argentina, Lionel Messi non aveva ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona dopo diciotto anni di permanenza nel club catalano, non avendo trovato l'accordo con la società proprio a causa dei problemi finanziari dei blaugrana e dei limiti regolamentari dettati dai vertici della Liga spagnola, rimanendo ufficialmente svincolato e aprendo diversi possibili scenari tra cui un possibile ritorno in patria o un accordo con un top club europeo. Nonostante gli intoppi, il club di Laporta sembra aver trovato un modo per prolungare il suo rapporto contrattuale con la stella sudamericana, con cui ha conquistato ben 10 Campionati spagnoli, 8 Coppe di Spagna e 7 Supercoppe di Spagna, mentre in ambito internazionale si è laureato Campione d'Europa per 4 anni, conquistando anche 3 Mondiali per Club e 3 Supercoppe UEFA.

Arrivato in Spagna nel 2000, ha scalato le gerarchie della cantera blaugrana fino a imporsi con la prima squadra conquistando tifosi e addetti ai lavori con le sue giocate da fuoriclasse, raggiungendo la vittoria del Pallone D'Oro in ben sei occasioni, dal 2009 al 2012 e successivamente nel 2015 e nel 2019, divenendo il calciatore con più trionfi nel massimo premio istituito dal quotidiano France Football e dalla FIFA, oltre ad aver vinto per sei edizioni il trofeo della Scarpa D'Oro, assegnato al calcolando il miglior punteggio moltiplicando il numero di reti messe a segno dal singolo calciatore in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso.