Inter, Lautaro: “Al top in nerazzurro e con l’Argentina. Messi migliore al mondo”

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, analizza quanto ottenuto durante quest'anno, coronato con lo Scudetto e la Copa America. Con il Mondiale 2022 come obiettivo per il futuro

Lautaro Martinez si gode le vittorie ottenute durante l'anno, dallo Scudetto con l'Inter alla Copa America con la sua Argentina. Queste le sue parole ai microfoni dei media sudamericani, riportate dal Corriere dello Sport: "Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest'anno ho provato sensazioni che non conoscevo. Mi sento molto felice e soddisfatto della mia carriera. Tutto quello che faccio all'Inter mi aiuta a far bene con la Nazionale. Fisicamente sono migliorato parecchio: mi sono preparato con attenzione, seguito anche da un nutrizionista, e ho raggiunto un livello di forma altissimo. È stato più complicato lavorare sulla testa: diventare padre mi ha permesso di maturare in tante cose extra calcio, ma mi sono fatto aiutare anche da alcuni psicologi per non protestare e collezionare meno cartellini gialli. Dalle statistiche delle ammonizioni si vede che sono cresciuto. All'orizzonte c'è un nuovo campionato con l'Inter, poi il Mondiale nel 2022... Messi? E' il miglior giocatore al mondo, un esempio".