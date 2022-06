Italia-Argentina, probabili formazioni: tegola Insigne per Mancini. Messi e Lautaro…

Tutto pronto al Wembley Stadium per "La Finalisima 2022", trofeo che mette difronte l'Italia, campione di Euro 2020, contro l'Argentina, vincitrice della Copa América 2021. Alle 20.45 il fischio d'inizio della "Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022"

Gli azzurri, ancora delusi dalla non qualificazione al prossimo Mondiale di Qatar 2022, dopo la sconfitta di Palermo contro la Macedonia del Nord, proveranno ad aggiudicarsi la coppa CONMEBOL-UEFA 2022 contro l'Argentina di Messi e conmpagni. La gara del "Wembley Stadium" di Londra, dove già l'Italia lo scorso luglio conquistò il successo in finale contro l'Inghilterra ai calci di rigore, sarà anche l'ultima uscita in Nazionale del capitano azzurro, Giorgio Chiellini, che vorrà chiudere la sua esperienza in azzurro sollevando l'ultimo trofeo della sua carriera con al maglia dell'Italia. Tra le file della selezione italiana tanti gli indisponibili per la sfida di questa sera: da DomenicoBerardi e Ciro Immobile, fino al forfait delle ultime ore di LorenzoInsigne, dopo l'ultima sessione di rifinitura.