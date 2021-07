Argentina-Brasile, de Paul: “Questa Copa America vale tanto! Messi? Il migliore”

Le parole del fantasista argentino ormai ex Udinese nel corso della conferenza post finale contro il Brasile

Rodrigo de Paul più che soddisfatto per il successo ottenuto dalla sua Argentina che ha vinto la Copa America superando per 1-0 in finale il Brasile di Neymar. Primo successo in Nazionale per Lionel Messi che era davvero euforico, a confermarlo le parole dell'ex Udinese in mixed zone al termine del match del 'Maracanà'.