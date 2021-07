Napoli, paura per Lozano: il messicano perde i sensi ed esce in barella. Le ultime

Tutte le ultime novità in merito alle condizioni di Hirving Lozano, vittima di uno scontro con il portiere durante il primo match di Concacaf Gold Cup

L'esterno del Napoli e del Messico è stato vittima di un brutto infortunio nella serata d'esordio della Concacaf Gold Cup. Il giocatore, infatti, era in campo con la sua Nazionale per il match d'apertura contro Trinidad e Tobago, conclusosi con il punteggio finale di 0-0. Durante uno scontro di gioco avvenuto con il portiere avversario, Lozano ha perso in pochi secondi i sensi, accasciandosi a terra e finendo per lasciare il campo con un vistoso collare e, ovviamente, trasportato da una barella. Le primissime analisi svolte dalle autorità sanitarie locali hanno evidenziato un taglio molto vicino alla zona oculare, che pertanto dovrà essere soggetto ad intervento chirurgico per evitare danni prolungati nel tempo. Una brutta tegola per il Messico e per il Napoli, che possono tuttavia dormire sogni tranquilli anche dopo il tweet reso pubblico dai canali social della Nazionale messicana.